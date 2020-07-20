Эксперты рассказали, чего ждет бизнес от нового Хабаровского губернатора

Предприниматели Хабаровского края ждут от нового губернатора Михаила Дегтярева привлечения инвестиций в регион, запуска проектов развития территорий и поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Исполнительный директор Союза резидентов ТОР, учредитель индустриального парка «Авангард» Денис Грось считает, что Дегтяреву предстоит повысить инвестиционную привлекательность региона.

Кроме того, бизнес ждет от него запуска новых прорывных проектов, таких, например, как развитие острова Большой Уссурийский.

Председатель регионального отделения «Опора России» Сергей Мазунин отметил, что в крае необходимо создать и реализовать стратегию развития малого и среднего бизнеса, так как основное внимание властей уделялось до сих пор крупным инфраструктурным проектам.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов заявил, что предприниматели ждут от нового губернатора стабилизации политической обстановки. Это поможет избежать повторной вспышки коронавируса и защитить бизнес от новых ограничений.

Ранее глава государства Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала. Врио Хабаровского края назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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