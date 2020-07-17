Большинство жителей планеты заявляют о неравной оплате труда между мужчинами и женщинами

Более трети (34%) жителей планеты считают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково, однако почти половина (45%) не согласна с таким утверждением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR.

Отмечается, что чаще других о равноправии в оплате труда говорили жители Индии (73%) и Таиланда (71%). Жители России показали близкий к среднему по миру результат – 34%.

В США также 34% считают, что мужчины и женщины получают равную зарплату. Меньше всего согласись с утверждением о равной оплате труда вне зависимости от пола граждане Бразилии – 19%, Германии – 18% и Южной Кореи – 13%.

«Мы видим, что граждане как нашей страны, так и США, ряда европейских стран не ощущают реального равноправия в вопросах оплаты труда», — сказал президент холдинга, доктор социологических наук Андрей Милехин.

Он добавил, что в последние десятилетия практически размылись понятия о «мужских» и «женских» профессиях, и у каждого в теории есть возможность заниматься практически чем угодно.

Исследование проводилось среди 7,1 тысяч респондентов, представляющих разные социально-демографические группы. Были опрошены жители Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, России, США, Таиланда и Южной Кореи.

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