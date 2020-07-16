Медведев заверил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено

Зампредседателя Совбеза России председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил уверенность, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, это произойдет, невзирая «на стенания американских друзей».

«Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас», — написал Медведев.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Северный поток — 2»: в Кремле ответили на угрозы США

— Глава МИД Германии осудил санкции США против «Северного потока — 2»

— Медведев объяснил угрозы США в адрес «Северного потока — 2»