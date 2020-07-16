Кабмин одобрил поправки, снижающие срок для признания налогового резидентства в России

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что кабмин одобрил поправки в Налоговый кодекс, снижающие на 2020 год до 90 дней минимальный срок нахождения на территории России для получения налогового резидентства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня на заседании правительства РФ были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается расширить возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году», — сказал он.

Министр отметил, что вопрос стал особенно актуальным на фоне ситуации с коронавирусом, так как некоторые граждане не могли вернуться в Россию по объективным причинам – из командировки, отпуска, с учебы или после лечения.

Так, чтобы сохранить для таких граждан условиях налогообложения доходов, предлагается им право быть признанными налоговыми резидентами России, если он будут находиться в стране от 90 до 182 календарных дней с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Силуанов уточнил, что данная мера позволит сохранить гражданам неизменным размер налоговой ставки по НДФЛ и не утратить право на применение налоговых вычетов.

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