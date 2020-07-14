Путин высказался о возможности решить жилищный вопрос в России

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям выпал исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что нельзя упускать этот шанс, поскольку именно жилищный вопрос является одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и семьи.

Глава государства также призвал усердно работать в этой области.

Таким образом Путин высказался на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда».