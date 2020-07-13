Путин заявил о возможности решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о возможности кардинально решить жилищный вопрос в стране, передает РИА «Новости».

По его словам, собственное жилье необходимо для нормальной жизни россиян. Власти, как отметил глава государства, не должны упустить этот исторический шанс.

Путин призвал упорно работать в данном направлении и ставить более амбициозные цели.

Как считают эксперты, уникальный шанс решить жилищный вопрос появился из-за снижения ставки по ипотеке, адаптации застройщиков к новым законодательным условиям и мерам по господдержке.