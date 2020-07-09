Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить расходы на медицину и образование в ближайшие три года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Кремль.

«Обеспечить... увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование», — говорится в перечне поручений.

Правительство должно представить первый доклад до 30 сентября, второй — до 1 декабря. Также президент поручил сохранить на нынешнем уровне расходы на помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, включая покупку лекарств.

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