Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование
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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить расходы на медицину и образование в ближайшие три года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Кремль.
«Обеспечить... увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование», — говорится в перечне поручений.
Правительство должно представить первый доклад до 30 сентября, второй — до 1 декабря. Также президент поручил сохранить на нынешнем уровне расходы на помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, включая покупку лекарств.
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