Подмосковье вошло в ТОП 5 рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности

Подмосковье поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Теперь Московская область на 5-м месте. Об этом объявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании во главе с Владимиром Путиным.

«Московская область поднялась на две позиции в рейтинге АСИ. Сейчас мы на 5-м месте, — комментирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. — Это показатель того, насколько наш регион интересен инвесторам, видят ли крупные компании свое будущее здесь, у нас. А крупные компании — это новые рабочие места, налоги, престиж, движение вперед для всего региона.

⠀

Всегда приятно, когда берешь следующую планку — мы начинали с 22-го места, а сейчас пятые. Но каждый раз сложнее улучшать результат. Экономика, инвестиционный климат — все это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от ковида, экономика получила удар под дых.

⠀

Вместе с тем мы очень серьезно работаем, чтобы в каждом городе Подмосковья был свой индустриальный парк. Чтобы инвестор чувствовал себя защищенным. Поэтому рейтинг имеет для нас важное значение: это индикатор и ориентир. Я очень надеюсь, что в следующем году мы дерзнем и попробуем подняться еще выше.

⠀

Самое главное, чтобы во всех городах и регионах нашей страны экономика развивалась, а бизнес чувствовал себя комфортно и уверенно. Чтобы его никто не кошмарил, чтобы был уверен, что, вкладывая деньги в нашу страну, ты обязательно получишь и признание, и прибыль».