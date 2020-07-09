В Минэнерго рассказали об ожиданиях по восстановлению энергопотребления
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Замглавы Министерства энергетики России Евгений Грабчак рассказал об ожиданиях ведомства по восстановлению энергопотребления в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что министерство ждет восстановления до докризисного уровня в России к концу 2020 года.
Замминистра также добавил, что в ведомстве видят постепенное восстановление энергопотребления в последние две недели на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.
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