В Японии оценили устойчивость российской экономики в пандемию

Японский экономист Юсукэ Оцубо рассказал, почему российская экономика смогла успешно сопротивляться последствиям пандемии коронавируса. Об этом пишет JB Press.

По его мнению, экономика России была «закалена» борьбой с западными санкциями, благодаря чему «коронавирусный» кризис оказался для нее «не таким уж страшным».

Он отметил, что падение мировых цен на нефть существенно затормозило экономическое развитие России, однако не полностью остановило его.

Экономист подчеркнул, что Россия умеет достаточно эффективно преодолевать кризисы, благодаря сформировавшимися ранее технологиям.

В заключении он добавил, что в арсенале у российского руководства есть еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны.

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