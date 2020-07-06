Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России до 11-летнего минимума
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Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 6%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад финансовой организации.
Таким образом, падение в текущем году достигнет 11-летнего минимума. Как отмечается в докладе, оно связано со спадом мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.
Помимо этого, падение российского ВВП усугубляется низкими ценами на нефть в период с января по май 2020 года.
Как считают в банке, экономика России будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах.
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