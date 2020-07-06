Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» в своих водах

Дания разрешила достроить российский газопровод «Северный поток — 2» в своих водах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

Строительство будет завершено с помощью судов с якорным позиционированием, которые можно использовать как отдельно, так и вместе с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

Однако, как отметили в пресс-службе, Nord Stream 2 AG сможет возобновить прокладку труб только после 3 августа, когда истечет срок возможного обжалования решения ДЭА в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.

Ранее стало известно, что сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.