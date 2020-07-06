Достройка «Северного потока — 2» новыми судами начнется после 3 августа

Датское энергетическое агентство (DEA) дало разрешение Nord Stream 2 AG на достройку «Северного потока — 2» в своих водах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.

Разрешение дано при условии, что достройка будет производиться с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Уточняется, что суда можно будет использовать как отдельно, так и в сочетании с оснащенными системой динамического позиционирования кораблями.

При этом к строительству приступят после истечения срока обжалования обновленного разрешения Дании — 3 августа.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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