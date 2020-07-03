Путин заявил, что безработица с начала пандемии немного подросла

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране с начала пандемии коронавируса немного подросла. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

Он выразил надежду, что в дальнейшем безработицы в России не будет.

По словам главы государства, уровень безработицы в стране подрос до примерно чуть более 6%. При этом в некоторых государствах был скачок этого показателя, отметил Путин.

Он также заверил, что в России в настоящее время нет и «не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим».

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