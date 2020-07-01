Глава Ирана обвинил США в воровстве нефти в Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти США экспортируют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с терроризмом в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США увеличили незаконное число военных баз в нефтяных районах Сирии на востоке от Евфрата. Роухани добавил, что Соединенные Штаты «высасывают природные ресурсы этой страны».

Также глава Ирана выразил мнение, что действия американской стороны «доказывают, что их утверждения о борьбе с терроризмом являются ложью».

Ранее президент России Владимир Путин назвал незаконными санкции США против Сирии.

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