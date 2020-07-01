Меркель оценила возможные новые санкции США против «Северного потока — 2»

Возможное введение США новых санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» не укладывается в правовые рамки, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает Reuters.

Германия считает, что проект должен быть завершен, и ведет работу в этом направлении, добавила канцлер.

Ранее сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2»

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД Германии назвали неприемлемыми санкции США против «Севпотока — 2»

— Санкции против российского «Северного потока — 2» включили в проект бюджета США

— Смягчили: как в США готовят новый закон против «Севпотока-2»