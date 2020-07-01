Байден пообещал проводить жесткую политику в отношении РФ

Кандидат в президенты США Джо Байден намерен в случае его победы на выборах начать проводить в Соединенных Штатах жесткую политику в отношении России, цитирует ТАСС.

При этом Байден выразил готовность пройти путь «от Совета Безопасности ООН до применения санкций». Он также считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет его видеть на посту главы США.

«У меня были некоторые очень прямые, откровенные беседы с Путиным, когда я был вице-президентом и это, похоже, одна из причин», — полагает Байден.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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