Санкции против российского «Северного потока — 2» включили проект бюджета США

Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил в Twitter конгрессмен-республиканец Стив Вомак.

По его мнению, Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа. Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить возведение «Северного потока — 2».

«Аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», — заявил Вомак.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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