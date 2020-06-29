В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.

«У нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, <...> это только 4,5% от общего числа», — сказал Решетников.

Он добавил, что в целом этот результат является «неплохим».

Министр отметил, что Россия сможет восстановить уровень занятости до уровня 2019 года, если выполнит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

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