Forbes: США утешили Украину бесполезными санкциями против «Севпотока — 2»

Санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» являются бессмысленными, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

Ограничения «вряд ли остановят» строительство газопровода, которое на данный момент практически завершено, указано в материале. Отмечается, что новые санкции едва ли приведут к заявленному результату и могут рассматриваться как утешение Украины, которая воспринимает «Северный поток — 2» как угрозу.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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