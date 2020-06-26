Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из информации на официальном портале правовой информации.

«Правительству в трехмесячный срок утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года», — говорится в документе.

Также кабинет министров с 2021 года будет ежегодно отчитываться о реализации программы.

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