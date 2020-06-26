Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Документ опубликован на сайте кабмина.
Согласно постановлению, россияне получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в данной возрастной категории.
В документе уточняется, что тем, кто уже получат такую выплату в июне, не нужно снова подавать заявление — средства будут начислены автоматически.
Новые детские выплаты анонсировал президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам. По его словам, эта мера поддержки затронет 28 млн детей.
Ранее Мишустин заявил, что правительство направит свыше 270 млрд рублей на реализацию этой инициативы.