Роструд напомнил россиянам о грядущей сокращенной рабочей неделе

В Роструде жителям России напомнили, что грядущая рабочая неделя будет сокращенной, поскольку 1 июля назначено основным днем голосования по поправкам к Конституции и объявлено нерабочим. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при этом заработные платы работников будут сохранены как в нерабочий праздничный день.

Кроме того, работающие 1 июля граждане получат двойную зарплату за труд в этот день.

В Роструде пояснили, что на оплату труда сотрудников в день голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако российский президент Владимир Путин перенес его на 1 июля из-за распространения коронавируса.

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