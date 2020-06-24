Россияне активно возвращают валюту в банки

В России наблюдается рост пополнения валютных вкладов в банках, следует из сведений Центробанка.

В мае 2020 года жители России в сумме внесли на свои депозиты около $721 млн. По состоянию на 1 июня, общий объем средств на валютных вкладах составил $88,97 млрд. Ранее на протяжении почти четырех месяцев россияне стремились забирать валюту из банков.

Эксперты объяснили рост валютных вкладов в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК. По словам главы рейтингового агентства НКР Александра Проклова, часть вкладчиков решила вернуться в банки, так как сошли на нет опасения возникновения серьезных проблем в банковской системе. Подобного мнения придерживается и аналитик Максим Осадчий.

Как отметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, граждане вернулись к вопросу с валютой из-за того, что не хотят открывать новые вклады из-за низких ставок.

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