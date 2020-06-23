Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей от 0 до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с указом, выплата составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка в этой возрастной категории.

Правительство обязано обеспечить финансирование данной меры, а Пенсионный фонд России ее реализацию.

Россияне, которые уже получали такую выплату в июне, могут не подавать документы повторно. Указом президент поручил ПФР осуществить июльские выплаты по уже собранным документам.

Президент анонсировал новые выплаты на детей в ходе телеобращения к гражданам. Он отметил, что такая мера поддержки будет распространена на 28 млн детей.