Деньги с повышения НДФЛ направят на лечение детей с редкими заболеваниями
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Президент России Владимир Путин заявил, что деньги с повышения НДФЛ направят на лечение детей с редкими заболеваниями.
«Средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями», — сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что все уже действующие программы лечения редких заболеваний также должны быть сохранены.
Ранее глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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