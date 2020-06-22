Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы. Об этом пишет РИА «Новости».

При этом заработные платы сотрудников будут сохранены.

Также отмечается, что 23 июня не будет сокращенным днем, поскольку он не является предпраздничным.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин объявил о переносе традиционного торжества с 9 мая на 24 июня. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.