Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
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Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат. Об этом сообщают «Известия».
Так, сильнее всего расходы на зарплаты сократили малый и средний бизнес в сферах культуры, отдыха, а также спорта.
Эти изменения зафиксированы в период с апреля по май. Работодатели данных областей сократили выплаты сотрудникам на 63%.
Кроме того, перечисленные отрасли попали в перечень сфер, пострадавших в период пандемии нового типа коронавирса COVID-19 отраслей.
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