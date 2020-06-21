Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат. Об этом сообщают «Известия».

Так, сильнее всего расходы на зарплаты сократили малый и средний бизнес в сферах культуры, отдыха, а также спорта.

Эти изменения зафиксированы в период с апреля по май. Работодатели данных областей сократили выплаты сотрудникам на 63%.

Кроме того, перечисленные отрасли попали в перечень сфер, пострадавших в период пандемии нового типа коронавирса COVID-19 отраслей.

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