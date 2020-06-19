Путин заявил о возможности повысить производительность труда в России

У российской экономики есть возможности для повышения производительности труда, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, у России имеются «и резервы, и успешные модели» для существенного повышения производительности труда и «эффективности во всех сферах».

Такое заявление глава государства сделал на встрече с представителями отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.

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