РФ намерена разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Москва планирует разорвать с Кипром действующее соглашение об избежание двойного налогообложения (СИДН). Об этом федеральный чиновник рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По данным источника, причиной принятия такого решение стало то, что власти Кипра не показали российским властям свои предложения по изменению ставок. В настоящее время налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 10%, а на проценты по займам — до 0%. Однако после окончания действия документа выплаты уже будут облагаться налогом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Как отмечает издание, в результате разрыва соглашения пострадает не только Кипр, но и российские компании и физлица, которые получают доход с иностранного государства.

В конце марта текущего года президент России Владимир Путин предложил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета».

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