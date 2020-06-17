В России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан

В правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ для обеспеченных граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Речь идет о россиянах, чей годовой доход составляет более 3 млн рублей. Правительство думает о повышении для них ставки НДФЛ с 13% до 15%.

По информации источников, увеличенный налог пополнит федеральный бюджет на 600 млрд рублей. Эти средства планируют направить на борьбу с бедностью.

При этом, по мнению собеседника издания, большого смысла в этой мере нет, так как налог будет сложно администрировать. Один человек может получать доход из разных источников, каждый из которых по отдельности не будет приносить ему более 3 млн. Работодатели же не смогут отследить все финансовые потоки сотрудника.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство не рассматривало никаких предложений об увеличении налогов на фоне пандемии коронавируса.