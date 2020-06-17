Глава Ростуризма предложила сделать электронную визу РФ бесплатной в 2021 году

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать электронную визу России бесплатной на весь 2021 год, передает ТАСС.

Такое предложение поступило в качестве меры для восстановления туротрасли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По словам Догузовой, потери российского туризма из-за пандемии можно будет наверстать минимум к концу 2021 года.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.