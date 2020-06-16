Германия задумается об ответных шагах на случай расширения США санкционных мер против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

По его мнению, возможные санкции Соединенных Штатов против газопровода являются противозаконными. Именно поэтому Германия должна задуматься об ответе. Немецкий политик полагает, что в качестве санкций против США могут использоваться штрафные пошлины на сжиженный природный газ. Кроме того, ФРГ может рассмотреть идею ввести меры против инициировавших законопроект о санкциях против «Северного потока - 2» сенаторов.

«Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, но должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и ЕС», — цитирует Эрнста ТАСС.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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