В ЦБ спрогнозировали рост популярности каршеринга после пандемии

После пандемии каршеринг станет популярнее общественного транспорта и такси. Такой прогноз сделали аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ, сообщает «Российская газета».

По мнению экспертов, пандемия изменила привычные потребительские установки, показав важность соблюдения эпидемиологических правил.

«Каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси», — указывают в департаменте.

В ближайшие годы каршеринг в России может значительно вырасти, особенно это касается Москвы и других крупных городов. При этом полноценной заменой личному автомобилю каршеринг пока не станет, уверяют аналитики.

Ранее сообщалось, что в столице, по данным на начало 2020 года, насчитывалось около 31 тыс. каршеринговых машин. По этому показателю Москва опередила Нью-Йорк и Токио.