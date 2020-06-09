Делягин: саудиты борются за долю на рынке, а уступки России лишь облегчают им задачу

Заявленное Саудовской Аравией увеличение добычи — вопрос открытый, но очевидно, что они собираются бороться за долю рынка, и на этом фоне уступки России лишь облегчают Эр-Рияду задачу, считает Михаил Делягин.

«Сейчас саудиты щупают воду. Они объявили об увеличении добычи. Увеличат они добычу или нет – это вопрос открытый. Но они тестируют ситуацию. Во всем мире обвалились почти все инвестиционные проекты, связанные с нефтью. И в стратегической перспективе уже просматривается нехватка нефти. Соответственно пора начать бороться за долю рынка, чтобы завоевывать себе новые куски. Чем Саудовская Аравия с успехом и занимается. А очередные уступки со стороны России только облегчают саудитам задачу», — полагает эксперт.

Ранее стало известно, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман заявил об увеличении добычи нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки. По его словам, королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Таким же образом поступят и его союзники в Персидском заливе.

Делягин назвал действия саудитов продолжением психологической войны. «Ранее они уже объявили об увеличении добычи, но в реальности увеличивали не добычу, а экспорт — за счет заранее накопленных резервов. Это спровоцировало падение мировых цен на нефть, что сильно ударило по сланцевой добыче США. А там — электорат Трампа, 300 тысяч своих работников. Вашингтон заставил Эр-Рияд сократить добычу реально, сверх сделки ОПЕК+ — миллион баррелей в день, угрожая вывести войска из Саудовской Аравии, что вызвало у саудитов страшный шок», — напомнил он.