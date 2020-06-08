Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.

Так, выплата составит 4,5 тыс. рублей и будет продлена еще на 3 месяца, начиная с мая.

Кроме того, глава государства отдал поручение обеспечить безработных опекунов выплатой в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Кабмин должен представить доклад с учетом поручений президента до 10 июня.

Ранее Путин поддержал предложение кабмина утроить размер минимального пособия по безработице — с 1,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб.