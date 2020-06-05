«Звезда» начала строительству танкера типа «Афрамакс» для «Совкомфлота»

Созданный по поручению президента Владимира Путина консорциумом во главе с «Роснефтью» судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству танкера типа «Афрамакс» для «Совкомфлота».

В блоке корпусных производств состоялась церемония первой резки металла для деталей будущего судна. Резка осуществляется на высокотехнологичном газо-плазменном станке. Это - уже шестой по счету танкер, который будет заложен на судоверфи.

Всего же в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство четырех из них. Головное судно серии спущено на воду и готовится к швартовым испытаниям.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием было заключено между ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» (компания группы ВЭБ-Лизинг) и ООО «СКФ Эко» (компания группы Совкомфлот) в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума. Плановый срок сдачи заказчику первого танкера – 2022 год.

Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной – 250 метров, шириной – 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A.

«Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.