Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо «Газпрому» с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.

Минэнерго Белоруссии со своей стороны ждет, что «дочка» газового холдинга предоставит необходимую при расчетах методику определения калорийности газа, по которой у сторон возникли споры.

Для урегулирования разногласий белорусская сторона отмечает необходимость предоставления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания газа с метрологическим подтверждением ее пригодности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Торг уместен: Армения и Белоруссия пытаются сбить цены на газ

— Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»