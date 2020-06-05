Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо «Газпрому» с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.
Минэнерго Белоруссии со своей стороны ждет, что «дочка» газового холдинга предоставит необходимую при расчетах методику определения калорийности газа, по которой у сторон возникли споры.
Для урегулирования разногласий белорусская сторона отмечает необходимость предоставления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания газа с метрологическим подтверждением ее пригодности.
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