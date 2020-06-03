Украина запускает авиасообщение

Правительство Украины намерено возобновить авиасообщение до середины июня. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По его словам, с 5 июня будут запущены внутренние авиаперелеты, с 15-го — заграничные.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что открытие направлений зависит от двух условий: если другие страны открываются в отношении украинского государства, а также от эпидемиологической ситуации.

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