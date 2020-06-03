В России признали безработными 2,2 млн человек

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России зарегистрировано 2,2 миллиона безработных россиян, передает РИА «Новости».

По его словам, эти 2,2 млн человек официально признаны безработными и стоят на учете.

На прошлой неделе глава государства Владимир Путин сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных составляет около 1 миллиона 900 тысяч человек. Позднее Котяков добавил, что число зарегистрированных безработных граждан растет. Так, по данным на 1 июня, число безработных, стоящих на учете в центрах занятости, в стране составляло более 2 млн человек. Во вторник число граждан без работы было уже зафиксировано на отметке 2,1 млн.

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