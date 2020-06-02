Мантуров назвал вероятные сроки начала онлайн-торговли спиртным в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров полагает, что в стране продавать алкогольную продукцию в интернете разрешат уже в 2020 году. Об этом предположении он сказал в интервью РИА «Новости».

Министр выразил надежду, что власти в условиях пандемии разрешат онлайн-торговлю спиртным уже в текущем году. Говоря об этом, он вспомнил, что в РФ недавно было принято решение о продаже лекарств в сети.

«Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу [и алкоголя]», — отметил Мантуров.

По его словам, пока остается открытым вопрос о проверке возраста покупателя. С точки зрения контроля за возрастом покупателя разницы между продажей алкоголя в магазине или в интернете, по большому счету, нет.

«Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность», — добавил Мантурин.

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