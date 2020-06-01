ПФР сообщил о перечислении первых выплат на детей до 16 лет

Свыше 10 млн семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Уточняется, что общая сумма выделенных средств составила 146 млрд рублей.

В первую очередь выплаты направили гражданам, которые подали документы на помощь до 22 мая включительно. На обработку заявлений требуется пять рабочих дней, а на их перечисление — еще три.

В ПФР отметили, что чаще всего заявка не может быть удовлетворена из-за отсутствия права на выплату или подачи повторного заявления на того же ребенка. Выплату нельзя оформить повторно, а также в ней откажут, если предоставленные данные не соответствуют действительности.

Глава государства Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.

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