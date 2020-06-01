Число безработных в России превысило 2 миллиона

Число зарегистрированных безработных в России превысило 2 миллиона человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

«На сегодняшний день мы видим, что растет количество зарегистрированных безработных граждан», — сказал Котяков, уточнив, точное число зарегистрированных сегодня безработных в стране составляет 2 миллиона 90 тысяч.

На прошлой неделе глава государства Владимир Путин сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных составляет около 1 миллиона 900 тысяч человек.

Число безработных растет на фоне пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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