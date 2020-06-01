Внутренний водный транспорт и ж/д перевозки окажутся в перечне пострадавших отраслей
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Президент России Владимир Путин поручил правительству включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующий документ опубликован по итогам совещания по транспорту, которое состоялось 7 мая.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 10 июня 2020 года.
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