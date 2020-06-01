Авиаперевозчикам отменили требование по «антивирусному» заполнению салонов

Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний соблюдения лимита половинной загрузки салонов самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующие требования разработала Росавиация.

При этом эксперты считают рекомендации плохо адаптированными к особенностям организации авиаперевозок и говорят о необходимости разработать новые — с учетом мнения компаний и эпидемиологов.

Глава Infomost Борис Рыбак отметил, что не все аэропорты оснащены телетрапами, и пассажиры могут заразиться друг от друга, перемещаясь на автобусе от терминала до самолета. Также, по его словам, инфекция может передаться во время сдачи вещей в багажное отделение.

Перевозчики же отмечают, что в настоящий момент в аэропортах действует ряд мер по сдерживанию COVID-19: пассажирам измеряют температуру, а в самолетах каждые три минуты обновляется воздух через установленные системы вентиляции, людей рассаживают на борт поэтапно.

До этого Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к правительству с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.

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