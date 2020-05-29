Минтруд предложил запретить увольнение работников в период пандемии

Минтруд России разработал особые правила увольнения и режима простоя в период пандемии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ ведомства.

Министерство предлагает запретить увольнять сотрудников во время режима повышенной готовности. Прекращение трудовых отношений может быть осуществлено только по желанию самого работника.

При этом работодатель имеет право сократить штат на следующий день после отмены особого режима. Однако он обязан предупредить сотрудников об увольнении не менее чем за 2 месяца.

Согласно проекту ведомства, работодатель получит право оповещать сотрудников об изменении трудового договора и режима работы за 2 недели, а не за 2 месяца, как было установлено ранее. Одновременно Минтруд предлагает разрешить работодателю переводить сотрудников на другую работу на 3 месяца.

Ранее президент России Владимир Путин уведомил, что число безработных в стране достигло 1,9 млн человек.

В свою очередь в Минтруде прогнозируют пик безработицы в третьем квартале 2020 года.