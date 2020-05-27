Власти Краснодарского края обнулили курортный сбор в ряде городов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти Краснодарского края обнулили ставку курортного сбора для Сочи и ряда других городов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий законопроект, принятый в регионе.
Согласно документу, с 1 июня по 31 декабря 2020 года курортный сбор в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и ряде других населенных пунктов субъекта будет равен 0.
Ранее размер сбора для всех совершеннолетних граждан, приезжающих в регион составлял 10 рублей в сутки.
В 2019 году власти края получили со сбора более 150 млн в региональный бюджет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Во Владивостоке открываются пляжи и набережные
— Режим ограничений в Краснодарском крае продлен до 6 июня