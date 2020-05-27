Цены на отдых в Крыму могут упасть из-за пандемии коронавируса

Отдых в Крыму резко подешевеет в 2020 году из-за коронавирусной ситуации. Об этом сказала начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева в интервью «Вести Крым».

«Богатого туриста» в этом сезоне нам ждать не придется», — предполагает Артемьева.

В связи с этим она призвала предпринимателей подстраиваться под конъюнктуру рынка, в том числе готовится к снижению цен на услуги.

«Цены на этом фоне, на эти услуги должны снижаться», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что, согласно опросам ВЦИОМ, 61% россиян планируют провести летний отпуск дома, 31% опрошенных хотят отдохнуть на даче, 11% — в другом городе, 6% — на Черноморском побережье, 5% — в Крыму. Поездки за рубеж россияне не планируют. Это связано с уменьшением доходов из-за пандемии и ростом страха из-за коронавируса.

В России на данный момент зарегистрировано свыше 362 тыс. случаев коронавируса, вылечились более 131 тыс. пациентов, скончались — 3 807.

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