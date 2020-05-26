Конгресс США готов к новым санкциям против «Северного потока — 2»

Конгресс США может ввести новые санкции против «Северного потока — 2», пишет газета Handelsblatt со ссылкой на покидающего пост посла США в ФРГ Ричарда Гренелла.

«На дальнейшие санкции согласны представители всех фракций», — сказал Гренелл.

И.о. директора национальной разведки США добавил, что законопроект может быть принят быстро, несмотря на предвыборную кампанию.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков проекта. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет завершен российскими силами, но строительство закончится на несколько месяцев позже.

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