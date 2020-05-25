Эксперт рассказал, как будут искать работу после пандемии

Пандемия коронавируса изменит подход к поиску работы в будущем. Об этом «МК» рассказал категорийный менеджер «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Помогать с поиском вакансий соискателям будут цифровые ассистенты. Они самостоятельно заполнят резюме и подберут вакансии, основываясь на квалификации и предпочтениях человека.

«Поиск работы — это тоже своего рода кропотливая работа, требующая терпения и времени. Соискатели морально привыкли, что из десяти вакансий подойдет в лучшем случае одна или две, а тратить каждый день время и деньги на дорогу совсем невыгодно», — пояснил Пучков.

Он добавил, что ассистент позволит находить подходящие вакансии за несколько минут. Кроме того, бот будет получать наиболее актуальную информацию о сокращениях и предлагать уволенным сотрудникам новую работу.

Ранее вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что на фоне пандемии число вакансий в сфере удаленной работы выросло в несколько раз.